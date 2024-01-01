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غالانت: بدون حسم واضح في غزة لن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط

الثلاثاء 02 يناير 2024 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: بدون حسم واضح في غزة لن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط



القدس المحتلة/سما/

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت أن الحرب على غزة لن تتوقف قبل الحسم، محذرا من أنه يتم التحضير لعملية لمواجهة التهديدات على الجبهة الشمالية.

وخلال جولة أجراها في قطاع غزة برفقة نائب رئيس الأركان اللواء أمير برعام، حيث أجرى تقييما للوضع هناك مع مقاتلي الفرقة 99، قال غالانت لعناصر الجيش: "الشعور بأننا في طريق التوقف غير صحيح.. لن نوقف حرب غزة قبل الحسم وإلا من دون حسم واضح لن نستطيع العيش بالشرق الأوسط".

ولفت إلى أن "هناك حاجة مزدوجة للفوز بالمعركة: تحديد الثمن والتأكد من أن أولئك الذين يعيشون بالقرب من قطاع غزة يمكنهم العودة، ونحن عازمون على تحقيق الهدف الذي يتمثل بإنهاك العدو وقتله وخلق واقع حيث نسيطر على المنطقة"، مبينا "أننا قريبا سننفذ عمليات من نوع مختلف، والعمليات العسكرية في خان يونس واقعها مختلف".

وحذر غالانت من أن "التهديدات على الجبهة الشمالية متزايدة وسنبدأ عملية تحضير لمواجهتها"، مضيفا: "الإصبع على الزناد فيما يتعلق بالتطورات على الحدود مع لبنان".

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