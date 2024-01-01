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"المقاومة العراقية" تهاجم قواعد أمريكية بالمسيرات في العراق وسوريا

الثلاثاء 02 يناير 2024 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة العراقية" تهاجم قواعد أمريكية بالمسيرات في العراق وسوريا



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذها هجوما بالمسيرات على "قاعدة المالكية" للجيش الأمريكي شمال شرق الحسكة السورية، وأكدت استمرارها في دك "معاقل العدو".

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة المالكية شمال شرق محافظة الحسكة السورية، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو".


وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت "المقاومة" مهاجمة قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا وأخرى في كردستان العراق.


وقالت إن "مقاتليها استهدفوا بواسطة الطيران المسير قاعدة "القرية الخضراء" الأمريكية الواقعة قرب حقل العمر النفطي في دير الزور السورية".

وعلى التوازي أعلنت استهدافها بطائرة مسيّرة قاعدة "حرير" التي تضم قوات أمريكية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لما يزيد على 110 استهدافات، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها ستواصل "استهداف قواعد الاحتلال الأميركي في كل من سوريا والعراق، نصرة لقطاع غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل القطاع، نظرا لدعم واشنطن الاحتلال وتأديتها دورا أساسيا في استمرار العدوان".

#المقاومة الاسلامية في العراق #غزة #حرب غزة #العدوان على غزة

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