  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأورومتوسطي" يطالب إسرائيل بالكشف عن مصير أطفال نقلتهم قسرا أو اختطفهم جنودها من غزة

الثلاثاء 02 يناير 2024 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأورومتوسطي" يطالب إسرائيل بالكشف عن مصير أطفال نقلتهم قسرا أو اختطفهم جنودها من غزة



غزة/سما/

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بالكشف عن مصير أطفال نقلتهم قسرا أو اختطفهم جنودها من قطاع غزة وتسليمهم إلى ذويهم.

)
وقال المرصد في بيان، إننا "ننظر بخطورة بالغة إلى ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن خطف ضابط إسرائيلي رضيعة فلسطينية من القطاع بعد قتل عائلتها".

 ولفت المرصد في هذا السياق إلى أن "مئات العائلات في القطاع أبلغت عن فقدان أطفالها ومن الصعب التحقق من مصيرهم بسبب استمرار التوغل الإسرائيلي وصعوبة إزالة الركام وتعذر الاتصالات والإنترنت وتشتت العائلات بسبب النزوح القسري".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تداولت قصة ضابط إسرائيلي اختطف طفلة رضيعة من قطاع غزة بعد أن قتلت عائلتها بالكامل، وأحضرها إلى إسرائيل، ليقتل هو في المعارك ويبقى مكان الطفلة مجهولا.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن النقيب هرئيل إيتاخ اختطف الطفلة وأحضرها إلى إسرائيل، وأنه قتل لاحقا في المعارك ولم تعرف هوية ومكان وجود الطفلة.

كما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرا عن إيتاخ، مشيرة إلى أنه قائد فريق دورية جفعتاي، وأصيبت كتيبته بانفجار عبوة ناسفة في خان يونس.

ونقلت شهادات عن عناصر آخرين أصيبوا في الانفجار وحضروا جنازته وهم على الكراسي المتحركة وأسرة المستشفيات.

وقال أحد الجنود في رثائه: "أخبرني هرئيل أنه سمع بكاء طفلة في غزة، ويبدو أن والديها تركاها في القصف، وتأكد من نقلها إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج. هاريل دائما كانت لديه إجابات، لقد كان قائدا موقرا".

الأكثر قراءة اليوم

جندي إسرائيلي يعدم غزيّاً طُلب منه حراسته

لأول مرة في تاريخ" إسرائيل".. المحكمة العليا تقرر إلغاء "قانون المعقولية"

قناة إسرائيلية: الجيش يخطط لتقسيم غزة إلى مناطق تحكمها العشائر

من هو الشخص الذي أطلقت القسام صواريخ باسمه على تل أبيب في أولى لحظات 2024؟

تدمير 71 آلية.. قتلى وجرحى بالجملة في صفوف جنود الاحتلال في عمليات نوعيّة للقسام بغزة (فيديو)

القيادة الفلسطينية: توني بلير شخصية غير مرغوب بها في أراضينا

الاحتلال يغتال اربعة فلسطينيين في عزون …

الأخبار الرئيسية

فايننشال تايمز: ماذا سيتبقى من غزة بعد نهاية الحرب؟

65426f264c59b7636f643353

موقع عبري: 1600 جندي إسرائيلي مصابون بأعراض صدمة المعركة والجيش يضطر إلى تسريح العشرات

"هآرتس" تنقل شهادات أسرى فلسطينيين : "تقبيل علم إسرائيل أو الضرب"

659407d04236042c5d40d802

غالانت: بدون حسم واضح في غزة لن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط

19_2023-638332518852682455-268

"واشنطن بوست": تداعيات هجوم "حماس" على الاقتصاد الإسرائيلي مكلفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية