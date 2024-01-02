حكومة غزة تنشر تحديثا لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب مع بداية العام 2024

غزة/سما/

نشر ‏المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحديثا لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب على قطاع غزة مع بداية العام الجديد 2024.



وقال المكتب في بيان صادر الاثنين، إنه "بعد 87 يوما على حرب الإبادة الجماعية الشاملة، ارتكبت القوات الإسرائيلية 1,838 مجزرة، ما أسفر عن 28,978 شهيدا ومفقودا".

إضافة إلى:

-مقتل 21,978 فلسطينيا وصلوا إلى المستشفيات.

-مقتل 9,280 طفلا.

-مقتل 6,600 امرأة.

-مقتل 326 من الطواقم الطبية.

-مقتل 40 عنصرا من الدفاع المدني.

-مقتل 106 صحافي.

-فقدان 7,000 شخص 70% منهم من الأطفال والنساء.

-إصابة 56,697 فلسطيني.

-10,000- مريض سرطان يواجهون خطر الموت.

-99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

-10 معتقلين من الصحافيين.

-1,9 مليون نازح في قطاع غزة.

-355,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

-تدمير 130 مقرا حكوميا.

-تدمير 93 مدرسة وجامعة بشكل كلي.

-تدمير 292 مدرسة وجامعة بشكل جزئي.

-تدمير 120 مسجدا بشكل كلي.

-تدمير 212 مسجدا بشكل جزئي.

-استهداف وتدمير 3 كنائس.

-تدمير 65,000 وحدة سكنية كليا.

-تدمير 290,000 وحدة سكنية جزئيا.

-إلقاء 65,000 طن من المتفجرات على غزة.

-إخراج 30 مستشفى عن الخدمة.

-إخراج 53 مركزا صحيا عن الخدمة.

-استهداف 150 مؤسسة صحية بشكل جزئي.

-تدمير 104 سيارة إسعاف بشكل كامل.

-تدمير 200 موقع أثري وتراثي.

ودخلت الحرب في غزة اليوم الثلاثاء يومها الـ88، حيث تستمر القوات الإسرائيلية بعملياتها البرية داخل القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية، وسط كارثة إنسانية وصحية متفاقمة، يعاني منها الفلسطينيون.