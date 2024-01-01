الصجة الفلسطينية : حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 22 ألفا

القدس المحتلة / سما/

اعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ان عدد الشهداء تجاوز 22 ألفا و185 شهيدا، و57 ألفا و53 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واشارت الصحة الى ان الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في القطاع استشهد فيها 207 فلسطينيين وأصيب 338 خلال 24 ساعة.

وتواصلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في اليوم الـ 88 موقعة عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

ونفذت مدفعية وطائرات الاحتلال غارات على مختلف أنحاء غزة والشمال مخلفة أعداد من الشهداء والجرحى .

وانسحب اليات الاحتلال من احياء غزة الشمالية بعد توغل لعدة ساعات.

وبعد حديث المواطنين عن إعدامات ميدانية تجري في قطاع غزة اقر المتحدّث باسم جيش الاحتلال انه جرى الليلة الماضية اعتقال أسير من قطاع غزة، وقد تم نقله في نهاية التحقيق معه إلى عهدة جندي أطلق النار عليه حتى الموت، وقد جرى فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية بشأن ظروف إطلاق النار.