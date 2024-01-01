العشائر في غزة ترفض مخطط اسرائيل لتعزيز دورهم للسيطرة على القطاع

غزة / سما /

استنكرت الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول إمكانية تعزيز دور العشائر للسيطرة على قطاع غزة.



وحذر عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، من مثل هذه التصريحات المرفوضة والمشبوهة والتي تسعى من خلالها دولة الاحتلال بالتغطية على فشلها في غزة الى خلق البلبلة والفتنة في المجتمع الفلسطيني.



وحيا المفوض العام للعشائر الفلسطينية، الصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مؤكداً أن العشائر والعائلات الفلسطينية تمثل الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية التي مرغت انف الاحتلال في رمال غزة.



وطالب المصري بقرار وطني يرتقي إلى مستوى التضحيات وعظمتها الإسراع في إنهاء الانقسام وتشكيل قيادة وطنية موحدة وحكومة موحدة وطنية لتعزيز صمود الناس ولتفويت الفرص على كل مخططات الاحتلال.

ودعا المصري كل الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والاغاثية، وضمان إيواء المواطنين لحين إعادة الإعمار وإجراء انتخابات عامة تعيد بناء المؤسسات الفلسطينية، وتضمن استمرار النضال الوطني الفلسطيني لحين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.