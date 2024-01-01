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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الثلاثاء 02 يناير 2024 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات متواصلة من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

#المسجد الأقصى

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