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شاهد:سرايا القدس تستهدف أماكن قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال بغزة

الثلاثاء 02 يناير 2024 02:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد:سرايا القدس تستهدف أماكن قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال بغزة



غزة/سما/

بثت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مشاهد لعملية نوعية إثر استهداف موضع قيادة وسيطرة جيش الاحتلال جنوب محور الزيتون بمدينة غزة.

وأظهرت المشاهد أماكن وجود قيادة وسيطرة جيش الاحتلال داخل أرض أبو عريبان، قبل استهدافها بشكل مباشر بصواريخ 107 الموجهة، فضلا عن استهدافها أيضا بقذائف الهاون.

وأعلنت سرايا القدس، الاثنين، 01/01/2024 عن خوضها، اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محاور التقدم شرق وشمال خانيونس، كما قصفت تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني بصواريخ (بدر1) في منطقة التقدم شرق مخيم البريج.
 

وأكدت استهداف ناقلة جند  صهيونية بقذيفة "التاندوم" وجرافة صهيونية بقذيفة (RBG) في محور التقدم بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استهدفت آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ "RPG"في محور  التفاح شرق مدينة غزة.

وفي بيان آخر أعلنت سرايا القدس عن استهدافها  دبابة صهيونية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "التاندوم" والـ "RPG"في محاور التقدم حي التفاح والدرج شرق مدينة غزة.
 

#سرايا القدس

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