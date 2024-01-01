  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أول دعوى مدنية في "إسرائيل" ضد الجيش والشرطة و"الشاباك" بسبب 7 أكتوبر

الثلاثاء 02 يناير 2024 01:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول دعوى مدنية في "إسرائيل" ضد الجيش والشرطة و"الشاباك" بسبب 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

أكدت وسائل إعلام عبرية أن 42 شخصا ممن كانوا في مهرجان "نوفا" أثناء عملية السابع من أكتوبر رفعوا أول دعوى مدنية ضد الجيش والشرطة و"الشاباك"، مطالبين بتعويض قدره 200 مليون شيكل.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الدعوى تتضمن اتهامات بالتقصير وعدم منع قيام الحفل رغم وجود تنبيهات بشأن حادث أمني خطير وردت قبل ساعات في تقييم للجيش".

وأضافت: "الدعوى تذكر أن اتصالا هاتفيا واحدا كان كفيلا بتفريق المشاركين في الحفل وتجنب كل ما حدث، كما أشارت الدعوى إلى علم الشاباك بوجود خطر، مع وجود عدد قليل من ضباط الشرطة الذين لا يتناسب تسليحهم مع المنطقة المتاخمة لغزة".

ويطالب الأشخاص وفق الدعوى المرفوعة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع والشرطة وجهاز الأمن العام، بتعويض و"مبلغ مالي يقدر بـ 200 مليون شيكل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن مقتل 18 من جنوده بالخطأ (بنيران صديقة) في قطاع غزة، خلال المعارك البرية مع الفصائل الفلسطينية والمستمرة منذ 27 أكتوبر الماضي.

هذا ونشرت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق تقريرا، أوضحت فيه بأن مروحية عسكرية إسرائيلية أطلقت النيران على مشاركين في مهرجان "نوفا" الموسيقي الذي أقيم بجوار كيبوتس "رعيم".

ومع دخول الحرب يومها الـ87 تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

الأكثر قراءة اليوم

تركي الفيصل: حماس حطّمت صورة "إسرائيل" القوية أمام العالم

خطة "إسرائيلية" للتخلي عن العمال الفلسطينيين للأبد

لأول مرة في تاريخ" إسرائيل".. المحكمة العليا تقرر إلغاء "قانون المعقولية"

من هو الشخص الذي أطلقت القسام صواريخ باسمه على تل أبيب في أولى لحظات 2024؟

تدمير 71 آلية.. قتلى وجرحى بالجملة في صفوف جنود الاحتلال في عمليات نوعيّة للقسام بغزة (فيديو)

القيادة الفلسطينية: توني بلير شخصية غير مرغوب بها في أراضينا

في اسرائيل يخشون: حزب الله سيحاول اقتحام اسرائيل من جهة الاردن

الأخبار الرئيسية

العدل-الدولية-037190fd-13ae-49c2-9d6b-7bc90a8578ca-1690395371

إسرائيل تقرّر المثول أمام العدل الدولية بشأن اتهام جنوب إفريقيا بارتكابها جرائم إبادة في غزة

thumbs_b_c_afd110fddff392ab1a51fb3988428014

قناة إسرائيلية: الجيش يخطط لتقسيم غزة إلى مناطق تحكمها العشائر

65676cc4423604123f5a8257

جندي إسرائيلي يعدم غزياً طٌلب منه حراسته

photo_2024-01-01_20-56-25

استمرار انسحاب قوات الاحتلال من شمال غزة.. ومسؤول أمريكي يعلّق

20240101063119

لأول مرة في تاريخ" إسرائيل".. المحكمة العليا تقرر إلغاء "قانون المعقولية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية