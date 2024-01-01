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إسرائيليون يسجلون أسماءهم ضمن ضحايا "حفل الطبيعة" للحصول على تعويضات

الإثنين 01 يناير 2024 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيليون يسجلون أسماءهم ضمن ضحايا "حفل الطبيعة" للحصول على تعويضات



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن عددا من الإسرائيليين سجلوا أسماءهم ضمن متضرري هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، زورا، من أجل الحصول على تعويضات حكومية بشكل غير مشروع.

واستدعت هيئة "التأمين الوطني" الإسرائيلي عددا ممن سجلوا أسماءهم ضمن ضحايا "حفل الطبيعة" الموسيقي، الذي ضمن عمليات المقاومة الفلسطينية في "طوفان الأقصى"، لتكتشف أنهم لم يكونوا بين الحاضرين.

وقالت الصحيفة إن المحتالين أردوا الاستفادة من برنامج لصرف آلاف الشواكل الإسرائيلية للمتضررين، وللاعتراف بهم كضحايا "أعمال عدائية" للاستفادة من المساعدات الحكومية.

وقالت الهيئة إن الأجهزة الأمنية أطلقت سراح المحتالين بعد استجوابهم بشروط مقيدة، ولا يزال التحقيق معهم مستمرا.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قالت سلطات الاحتلال إنها ألقت القبض على عدد من الإسرائيليين الذين نزلوا إلى مستوطنات الغلاف بعد هجوم المقاومة، وسرقوا عددا من سيارات القتلى أو الأسرى من المستوطنين.

وبحسب القناة العبرية 12، فقد ألقي القبض على سبعة متهمين في سرقة عشرات السيارات من مستوطنات الغلاف إثر هجوم المقاومة الفلسطينية، ودخلوا على أنهم مسؤولون عن إخلاء السيارات، وقاموا بتحميل العشرات منها والفرار.

وقالت سلطات الاحتلال إن اللصوص استغلوا الوضع الأمني والقتال للدخول إلى المستوطنات، وسرقة السيارات من هناك، لكن بعد الانتباه إلى السرقات بدأت شرطة الاحتلال بتتبع المتهمين، وألقت القبض عليهم.

#اسرائيل #عملية طوفان الاقصى

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