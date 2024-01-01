"كتائب المجاهدين" تبث مشاهد توثق استهدافها مروحية إسرائيلية في غزة

غزة/سما/

بثت "كتائب المجاهدين" مقطع فيديو يظهر استهداف أحد مقاتليها طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ "سام 7" في أجواء حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث أصابها بشكل مباشر.



وتظهر المشاهد لحظة استهدف مروحية الاحتلال في أجواء حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث تمت إصابتها بشكل مباشر.





وفي وقت سابق الاثنين، بثت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مقطعا مصورا يوثق لحظة استهداف مقاتليها لقوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال في أثناء تحصنها داخل مبنى.



وأشارت "القسام"، إلى أنها استهدف القوة الإسرائيلية بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وسط جباليا البلد شمال قطاع غزة.



من جهتها، نشرت "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، مقطعا مصورا يوثق تنفيذ مقاتليها عمليات نوعية على موضع للقيادة تابع لجيش الاحتلال جنوب محور الزيتون، والسيطرة عليه.



وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها بضراوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على كافة محاور القتال، فضلا عن حفاظها على قدراتها الصاروخية التي تمكنها بعد 87 يوما على العدوان من دك مدن عمق الاحتلال الإسرائيلي.



وأعلن جيش الاحتلال، مساء الاثنين، مقتل أحد جنوده، وإصابة 4 آخرين بينهم ضابط بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 507 منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بينهم 171 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.