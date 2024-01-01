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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة

الإثنين 01 يناير 2024 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة



غزة/سما/

استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، مساء اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح، وسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، كذلك أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزلين في دير البلح، كما استشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس منذ صباح اليوم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ87، ما أدى إلى استشهاد 21.822 مواطنا، وإصابة 56.451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

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#غزة

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