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حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

الإثنين 01 يناير 2024 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة



غزة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين مقتل جندي وإصابة اثنين بجروح خطيرة شمال قطاع غزة.

وبحسب وسائل الاعلام العبرية، فأن الجندي القتيل رقم 507 هو الرقيب أول احتياط عامي حاي يهشوع اوستير، 24 عاما، يخدم في الكتيبة 7020 بفرقة هشارون، سقط في معركة شمالي القطاع.

وذكرت "إضافة لمقتل الجندي الذي أعلن عنه اليوم، أصيب 11 جندياً آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة؛ جراء انفجار عبوة ناسفة شمال قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال في بيان أنه تم إجلاء المقاتلين للعلاج الطبي في المستشفى وتم إعلام أسرهم.

وأفاد الجيش بأن عدد قتلى الجيش منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 507.

في المقابل، أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع عن وصول 24 جندياً مصاباً إلى المستشفى من قطاع غزة، منهم إثنان بحالة خطيرة.


هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

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