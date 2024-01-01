قتلى وجرحى بالجملة في صفوف جنود الاحتلال في عمليات نوعيّة للقسام بغزة (فيديو)

غزة/ سما/

أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم الاثنين، عن مقتل 15 جندياً إسرائيليا في تفجير حقل ألغام في قوة خاصة دخلت موقع الخليل العسكري شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: "كتائب القسام تفّجر حقل ألغام بقوة صهيونية خاصة بعد دخولها لموقع "الخليل" العسكري شرق حي التفاح بمدينة غزة وقد أكد مجاهدونا مقتل 15 جنديًا في العملية وشوهدت سيارات الاسعاف والمروحيات الصهيونية تهرع لنقل القتلى والجرحى.

كما أعلنت الكتائب عن استهداف 26 آلية صهيونية متوغلة في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وفي شرق حي التفاح بمدينة غزة أيضاً، أكدت كتائب القسام أنها استهدفت 5 آليات صهيونية متوغلة ، وفجرت فوهة نفق بعددٍ من جنود الاحتلال على جبل الريس وأوقعتهم بين قتيل وجريح، كما هاجمت تجمعًا لآليات العدو بقذائف التاندوم والعبوات المضادة للأفراد ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم، كما استهدفت تحشدات العدو شرق حي التفاح برشقة صاروخية.

وفي بيان آخر قالت الكتائب : "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح بمدينة غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات والاشتباك مع أفرادها وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت القسام إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في "كمين محكم" وسط قطاع غزة

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها نصبوا كميناً محكماً لقوة إسرائيلية خاصة في أحد المنازل التي تتمركز أمامها آليات الاحتلال في مخيم البريج.

وأضافت أنه فور دخول القوة الإسرائيلية للمنزل للاستراحة، باغتهم مقاتلوها بإطلاق النار والقذائف ضد التحصينات.

وشددت القسام، أن مقاتليها أوقعوا الجنود الإسرائيليين ما بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أنهم تمكنوا من الانسحاب بسلام.

كما أعلنت القسام، في بيان آخر، عن استهداف دبابة من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أعلنت أيضاً، السيطرة على طائرة مسيَّرة إسرائيلية كانت في مهمة استخبارية.

وقالت الكتائب، إن مقاتليها "سيطروا على طائرة مسيَّرة صهيونية كانت في مهمة استخباراتية للعدو في (بلدة) بيت حانون شمال قطاع غزة".

كما استهدفت الكتائب دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة غزة.

وأعلنت القسام قنص جندي صهيوني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وأكد مجاهدوها مقتله.

وفي منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس، قالت الكتائب :تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية راجلة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، و تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعد أن تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح، كما تمكنت الكتائب من استهداف 3 جنود صهاينة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح.