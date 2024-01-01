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“هآرتس”: 14 بلدة إسرائيلية تطالب بالإخلاء أو التعويض

الإثنين 01 يناير 2024 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
“هآرتس”: 14 بلدة إسرائيلية تطالب بالإخلاء أو التعويض



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الاثنين، إن 14 بلدة إسرائيلية شمالي البلاد، قدمت إلى المحكمة العليا طلب التماس لإخلائها، أو تعويضها عن الأضرار المتراكمة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وأضافت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني: “تقدمت 14 بلدة في شمال إسرائيل بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبة إما بإخلائها أو التعويض عن الأضرار المتراكمة منذ 7 أكتوبر”.


وأوضحت أن “سبعة من هذه التجمعات، تقع على بعد 5 كيلومترات من الحدود اللبنانية، وهي مدرجة على قائمة البلدات التي من المقرر إخلاؤها من قبل وزير الدفاع (يوآف غالانت)، لكن لم يتم إخلاؤها بعد”.


وأشارت إلى أن “البلدات السبع الأخرى، تقع على بعد 5 إلى 8 كيلومترات من الحدود، وحياتهم اليومية قد تضررت بشدة، مثل الكثير من البلدات التي أخلتها الدولة”.
ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة العليا ستنظر في الالتماس، أو أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم عروضا لسكان هذه البلدات.


وكانت إسرائيل أخلت عشرات البلدات في شمالي البلاد مع بدء الحرب إثر إطلاق قذائف من لبنان من قبل “حزب الله” وفصائل فلسطينية..


ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين “21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
 

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