  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ليبرمان يدعو لاحتلال جنوب لبنان

الإثنين 01 يناير 2024 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يدعو لاحتلال جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إسرائيل إلى إعادة احتلال جنوب لبنان، قائلا إنه على لبنان أن "يدفع بالأرض" ثمن الأضرار الناجمة عن هجمات "حزب الله" على شمال إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق إنه يجب على الجيش الإسرائيلي "إغلاق" منطقة واسعة من جنوب لبنان ودفع "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، "حتى لو كان ذلك يعني 50 عاما من الاحتلال".

وقال خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه اليميني "إسرئيل بيتنا" : "لا يمكن أن تكون هناك بلدات بأكملها تم فيها تدمير ما يقرب من نصف المباني ببساطة"، في إشارة إلى شمال إسرائيل حيث تضررت مبان بضربات صاروخية.

وتابع: "من يبادر ويخسر يجب أن يدفع بالأرض - كما هو الحال في جميع الحروب - وإذا لم يدفع لبنان بالأرض، فمعناه أننا لم نفعل شيئا".

واعتبر ليبرمان أن "كل شيء بين نهر الليطاني وإسرائيل يجب أن يكون تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، والأمر سيكون أكثر صرامة من المرة السابقة"، مشددا على أنه "لدينا تجربة سيئة مع المنطقة الأمنية" في إشارة لاحتلال جنوب لبنان في 1982، والذي انتهى بانسحاب القوات الإسرائيلية عام 2000.


وقال: "لن نضم أي شيء، ولن نبني المستوطنات، لكننا لن نغادر الأراضي إلا عندما تكون هناك حكومة في بيروت تعرف كيف تمارس سيادتها".

كما انتقد ليبرمان طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الحرب ضد "حماس"، واصفا حكومته بأنها "لا تعرف كيف تنهي الحرب في الجنوب – أو كيف تتصرف في الشمال".

وكان ليبرمان قبل أيام دعا إسرائيل إلى احتلال جنوب لبنان والسيطرة أمنيا على شمال غزة وتدمير محور فيلادلفيا المتاخم لمصر، كنتيجة ضرورية لما بعد الحرب.

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام تهنئ تل أبيب بالعام الجديد برشقة صاروخية ثقيلة (فيديو)

تركي الفيصل: حماس حطّمت صورة "إسرائيل" القوية أمام العالم

توني بلير في تل أبيب.. قناة عبرية: يعد مخططاً لتسهيل تهجير أهالي قطاع غزة

خطة "إسرائيلية" للتخلي عن العمال الفلسطينيين للأبد

جيش الاحتلال يسرح 5 ألوية احتياط وتدريب من القتال في قطاع غزة

في اسرائيل يخشون: حزب الله سيحاول اقتحام اسرائيل من جهة الاردن

من هو يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد؟

الأخبار الرئيسية

photo_2024-01-01_17-27-53

حماس: تصريحات قادة الاحتلال عن تهجير شعبنا من غزّة مجرّد أحلام يقظة

لابيد مهاجماً نتنياهو: من جلب لنا الكارثة "لن يبقى" في 2024.. 2023 كان الأكثر فظاعة في تاريخ "إسرائيل"

thumbs_b_c_b811d4a550678638ddfe06180ac7a18a

ارتفاع حصيلة شهداء قطاتع غزة إلى نحو 22 ألفاً وقرابة مليون طفل يفتقدون الرعاية الصحية

photo_2024-01-01_15-11-36

جنرال إسرائيلي: جنودنا يغرقون في وحل غزة

photo_2024-01-01_14-55-14

وسط مخاوف من انهيار نظام الصحة النفسية .. عشرات الأطباء الإسرائيليون يهربون إلى بريطانيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية