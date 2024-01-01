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مسؤول طبي: لدينا 10 آلاف مريض سرطان بدون أدوية في غزة

الإثنين 01 يناير 2024 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول طبي: لدينا 10 آلاف مريض سرطان بدون أدوية في غزة



غزة/سما/

أفاد مدير مستشفى الصداقة الفلسطيني-التركي بغزة صبحي سكيك، الاثنين، بوجود 10 آلاف مريض سرطان في القطاع دون أدوية، بعد خروج المستشفى عن الخدمة “قسرا” جراء الحرب المتواصلة على القطاع منذ نحو ثلاثة أشهر.


وقال سكيك في مؤتمر صحافي إنه “بعد خروج مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للسرطان، قسرا عن الخدمة يوجد عشرة آلاف مريض سرطان في ظروف قاهرة وغير إنسانية”، وفق ما نشرته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة على تلغرام.


وأضاف أنه لا يوجد لديهم “أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة”.


وطالب سكيك كافة الدول بإعادة تشغيل مستشفى الصداقة “الذي يعتبر الملاذ الوحيد لمرضى السرطان بالقطاع”.


ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تعرض لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة، وخرج المستشفى عن الخدمة جراء الحرب.


وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى (2011-2017) الذي يعد من أكبر المشافي في فلسطين، والوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان بغزة، بمساحة 34 ألفا و800 متر مربع، ومؤلف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريرا.


ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين “21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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