  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سيل بشري يدشن العام الجديد بإسطنبول ضد عدوان الاحتلال على غزة

الإثنين 01 يناير 2024 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيل بشري يدشن العام الجديد بإسطنبول ضد عدوان الاحتلال على غزة



اسطنبول/سما/

انطلق عشرات الآلاف من عدد من المساجد الرئيسية في مدينة إسطنبول التركية، بعد صلاة فجر اليوم الأول من  العام الجديد، في مسيرة تدعو إلى وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة. 

وكانت ائتلافات ومنظمات تركية، دعت إلى مسيرة تخرج من المساجد التاريخية الكبرى في المدينة، باتجاه جسر غلاطة، لتدشين العام الجديد بصرخة غضب، ضد الاحتلال وما يرتكبه من مجازر بحق سكان غزة، وللمطالبة بوقف العدوان.
 


ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والتركية، ولافتات تندد بالاحتلال وتشبه رئيس حكومته بنيامين نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر.


وتقدم المسيرة الكبيرة، وزراء أتراك حاليون وسابقون، ونواب في البرلمان التركي، من حزب العدالة والتنمية الحاكم. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Image1_1202417436784881024.jpg
Image2_1202417436784881024.jpg
Image1_1202417334944996509.jpg
Image2_1202417334944996509.jpg
Image3_1202417334944996509.jpg
Image4_1202417334944996509.jpg

بلال أردوغان
من جهته قال بلال أردوغان عضو المجلس الاستشاري العالي في "وقف شباب تركيا" إنه لا يمكن التزام الصمت إزاء ما يشهده قطاع غزة الفلسطيني من هجمات إسرائيلية منذ نحو 3 أشهر.

وأضاف في كلمة خلال المسيرة: "نعلم أن قتلة شهداء تركيا في كفاحها ضد الإرهاب، والشهداء والأطفال الذين ارتقوا في فلسطين قتلوا على أيدي ذات الجهات".

وقال: "لا يمكننا التزام الصمت، لأن القدس قبلتنا الأولى، ولأن المسجد الأقصى مسجدنا المقدس، ولأن أسلافنا الذين سبقونا، من سيدنا عمر (بن الخطاب) إلى صلاح الدين الأيوبي وصولا إلى السلطان ياووز سليم (الأول)، سقوا هذه الأراضي بدماء الشهداء، وضمنوا أن يعيش أتباع الديانات الثلاث في سلام وطمأنينة فوق هذه الأرض".

وشدد أن "إسرائيل" بدأت واحدة من أكثر المجازر دموية في "تاريخها النازي".

وتعهد بمواصلة "رص الصفوف وتعزيز الوحدة ضد الكيان الصهيوني الذي تقف وراءه الولايات المتحدة"، كما تعهد بمواصلة مقاطعة الجهات الداعمة لـ"إسرائيل" في حربها على غزة.

Image1_12024153018221329080.jpg

Image1_12024152943722369556.jpg

Image1_12024152431802753863.jpg
Image2_12024152431802753863.jpg
Image3_12024152431802753863.jpg

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام تهنئ تل أبيب بالعام الجديد برشقة صاروخية ثقيلة (فيديو)

تركي الفيصل: حماس حطّمت صورة "إسرائيل" القوية أمام العالم

يديعوت: "إسرائيل" قلصت غاراتها على غزة لهذا السبب..

توني بلير في تل أبيب.. قناة عبرية: يعد مخططاً لتسهيل تهجير أهالي قطاع غزة

خطة "إسرائيلية" للتخلي عن العمال الفلسطينيين للأبد

صحيفة بريطانية: مع تزايد عدد القتلى في غزة.. "إسرائيل" تبحث عبثاً عن أي علامة على النصر

جيش الاحتلال يسرح 5 ألوية احتياط وتدريب من القتال في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2024-01-01_15-11-36

جنرال إسرائيلي: جنودنا يغرقون في وحل غزة

photo_2024-01-01_14-55-14

وسط مخاوف من انهيار نظام الصحة النفسية .. عشرات الأطباء الإسرائيليون يهربون إلى بريطانيا

20231217101732reup-2023-12-17t101528z_1239710181_rc2yy4aa7a7w_rtrmadp_3_israel-politics.h-730x438

"إسرائيل" محكومة بحكومتين.. ونتنياهو يناور بينهما كزوج الضرّتين

65927cac4c59b752671e8c61

ضابط إسرائيلي اختطف رضيعة قبل مقتله بغزة ونقلها إلى الداخل المحتل

فلسطين تحذر توني بلير من التورط في جريمة التهجير القسري والابادة الجماعية للفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية