سيل بشري يدشن العام الجديد بإسطنبول ضد عدوان الاحتلال على غزة

اسطنبول/سما/

انطلق عشرات الآلاف من عدد من المساجد الرئيسية في مدينة إسطنبول التركية، بعد صلاة فجر اليوم الأول من العام الجديد، في مسيرة تدعو إلى وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة.



وكانت ائتلافات ومنظمات تركية، دعت إلى مسيرة تخرج من المساجد التاريخية الكبرى في المدينة، باتجاه جسر غلاطة، لتدشين العام الجديد بصرخة غضب، ضد الاحتلال وما يرتكبه من مجازر بحق سكان غزة، وللمطالبة بوقف العدوان.





ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والتركية، ولافتات تندد بالاحتلال وتشبه رئيس حكومته بنيامين نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر.



وتقدم المسيرة الكبيرة، وزراء أتراك حاليون وسابقون، ونواب في البرلمان التركي، من حزب العدالة والتنمية الحاكم.













بلال أردوغانمن جهته قال بلال أردوغان عضو المجلس الاستشاري العالي في "وقف شباب تركيا" إنه لا يمكن التزام الصمت إزاء ما يشهده قطاع غزة الفلسطيني من هجمات إسرائيلية منذ نحو 3 أشهر.وأضاف في كلمة خلال المسيرة: "نعلم أن قتلة شهداء تركيا في كفاحها ضد الإرهاب، والشهداء والأطفال الذين ارتقوا في فلسطين قتلوا على أيدي ذات الجهات".وقال: "لا يمكننا التزام الصمت، لأن القدس قبلتنا الأولى، ولأن المسجد الأقصى مسجدنا المقدس، ولأن أسلافنا الذين سبقونا، من سيدنا عمر (بن الخطاب) إلى صلاح الدين الأيوبي وصولا إلى السلطان ياووز سليم (الأول)، سقوا هذه الأراضي بدماء الشهداء، وضمنوا أن يعيش أتباع الديانات الثلاث في سلام وطمأنينة فوق هذه الأرض".وشدد أن "إسرائيل" بدأت واحدة من أكثر المجازر دموية في "تاريخها النازي".وتعهد بمواصلة "رص الصفوف وتعزيز الوحدة ضد الكيان الصهيوني الذي تقف وراءه الولايات المتحدة"، كما تعهد بمواصلة مقاطعة الجهات الداعمة لـ"إسرائيل" في حربها على غزة.