رسالة فلسطيني من غزة للمقاومة تثير تفاعلا

غزة/سما/

أثارت رسالة منسوبة لفلسطيني من قطاع غزة، تركها للمقاومين، قبل مغادرة منزله، تفاعلا كبيرا على موقع "إكس".



وجاء في الرسالة التي نشرها الناشط "صلاح صافي" عبر حسابه"



"أحبائي رجال الله، تركنا البيت وعارفين إنو بأمان طالما أنتو موجودين، وبفضلكم رح نرجع قريبًا.. الخزانة البنيّة بالمطبخ عبينالكم ياها معلبات، ألف صحة وهنا على قلوبكم، بغرفة القعدة فيه كنباية لونها بني وبيج بالزاوية، تحت القَعدة في مفتاح غرفة النوم، مجرد ما تفتحوها، في مصاري على التخت، إذا احتجتوهن اصرفوهن بالهنى، البيت إذا اتدمر فدا صراميكم، بس لي طلب وحيد، انتبهوا على حالكم وكونوا مناح.



وشهدت الرسالة تفاعلا كبيرا وعلق حساب " ابن الرملة" قائلا:



"هذا شعب غزة ما بطلع منه إلا الخير وما ينجب إلا الأبطال ، ادعولنا يا أهل غزة البقعة الوحيدة المتصلة بالسماء وزفة الشهداء وصبر الاولياء ، ادعولنا لأنكم الاقرب والأطهر والبقية الباقية".



وقال "أبو محمد":





"عجز اللسان عن التعبير بصراحة أسأل الله أن يجمعني بكم في أعلى الجنان يا أهل غزة، علمتم العالم الرجولة والصمود والاتحاد وكل أخلاق الإسلام."



كما علق حساب "ورد الجوري" قائلا: "



لا شيء يشبه غزة وأهلها انتهى الكلام فيكم كل كلمات المدح والثناء لا توفيكم حقكم وكل كلمات المحبة والتقدير لا تعبر عما بداخلنا لكم حفظكم الله وأسعدكم ونصركم نصرًا عظيما بحجم التضحية والصبر العظيم."