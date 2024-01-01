المدّعي العام الإسرائيلي قلِق من تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة

القدس المحتلة / سما/

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن مكتب المدَّعي العام الإسرائيلي يشعر بالقلق إزاء احتمال اتهام «محكمة العدل الدولية» بلاده بارتكاب جرائم إبادة في غزة، بناء على طلب تقدمت به جنوب أفريقيا.

ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن الصحيفة قول خبير قانوني - وصفته بالكبير دون ذكر اسمه - إنه حذَّر عسكريين؛ من بينهم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من خطر إصدار «المحكمة الدولية» أمراً قضائياً يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار.

وأشارت هآرتس إلى أن الجيش ومكتب المدّعي العام بدآ بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، قائلة إن جلسة استماع ستُعقَد في وزارة الخارجية، اليوم.

وكانت «محكمة العدل الدولية»، ومقرُّها لاهاي، قد قالت، يوم الجمعة الماضي، إن جنوب أفريقيا رفعت دعوى قضائية على إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة.