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استشهاد أخصائي العظام في مستشفى الإندونيسي بغزة رفقة أفراد من عائلته

الإثنين 01 يناير 2024 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد أخصائي العظام في مستشفى الإندونيسي بغزة رفقة أفراد من عائلته



غزة/سما/

استشهد أخصائي العظام في المستشفى الإندونيسي بغزة، الطبيب محمد أحمد مطر، جراء قصف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزله في حي الصفطاوي شمال غزة.

كما استشهد 3 من أولاد الطبيب الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي، فضلا عن إصابة زوجته واثنين من أبنائه، وذلك قبل أيام، وفقا لما أفاد به صحفيون فلسطينيون.
 


واختطف جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلي مطر، فاطمة  البالغة من العمر 5  سنوات وأحمد 10 سنوات، بعد إصابتهم جراء العدوان الإسرائيلي المباشر على منزلهما، قبل أن يتم تسليمهما للصليب الأحمر في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

ويتعمد جيش الاحتلال استهداف الكوادر الطبية وفرق الإنقاذ في قطاع غزة منذ بدء عدوانه الوحشي، فضلا عن استهدافه المستشفيات والمركز الصحية بشكل مباشر، ما تسبب في خروج العشرات منها عن الخدمة بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن 326 من الكوادر الصحية استشهدوا جراء هجمات الاحتلال، موضحا أن الاحتلال مستمر في اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية.
 

وأشار إلى أن الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية، وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة، فضلا عن تدميره 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة.

ولليوم الـ87 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مخلفا مجازر مروعة بحق المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء منهم.  

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 22 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ57 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.
 

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