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مسؤولون إسرائيليون: «حماس» تستطيع مواصلة إطلاق الصواريخ لعامين أو ثلاثة

الإثنين 01 يناير 2024 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون إسرائيليون: «حماس» تستطيع مواصلة إطلاق الصواريخ لعامين أو ثلاثة



القدس المحتلة / سما/

نقل موقع «واي نت» الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مسؤولي دفاع كبار قولهم إنهم يعتقدون أن لدى حركة «حماس» الفلسطينية مخزوناً وقدرة على الاستمرار في إطلاق الصواريخ لعامين أو ثلاثة.

وأضاف الموقع أن إسرائيل بدأت إعداد ملاجئ وحواجز إضافية؛ لحماية منطقة الحدود مع غزة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوّت في وسط إسرائيل، في حين أعلنت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه تل أبيب وضواحيها.

ومع بداية العام الجديد، شنّت إسرائيل قصفاً مدفعياً وجوياً وبحرياً على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وقتلت العشرات، وفق تقارير فلسطينية.

 

 

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