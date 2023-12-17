ضابط إسرائيلي اختطف رضيعة قبل مقتله بغزة ونقلها إلى الداخل المحتل

القدس المحتلة/سما/

كشف جندي إسرائيلي، عن قيام ضابط صديق له، باختطاف رضيعة فلسطينية من قطاع غزة، بعد استشهاد عائلتها نتيجة القصف على منزلهم في قطاع غزة.

وأشار الجندي الإسرائيلي، إلى أن صديقه النقيب هارئيل إيتاخ، من لواء غفعاتي الذي قتل قبل أيام، اختطف الرضيعه ونقلها إلى مستشفى داخل الأراضي المحتلة، ولم يجر تسليمها إلى الجانب الفلسطيني.

وقال شاحا مندلسون، إن صديقه الذي قتل في 22 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، روى لأحد الجنود، أنه دخل منزلا في غزة، وسمع صوت رضيعة تبكي، فقام باختطافها إلى "إسرائيل".

ولم يوضح الجندي موقع المنزل الذي وجد فيه إيتاخ الطفلة الفلسطينية في قطاع غزة.



وأكد مندلسون أن عائلة الطفلة قتلت بالقصف الإسرائيلي على غزة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن مكان الرضيعة الفلسطينية التي جرى اختطافها.

وكانت وزارة الصحية الفلسطينية أصدرت إحصائية، كشفت فيها أن أكثر من 7 آلاف فلسطيني سجلوا في عداد المفقودين من غزة، جراء العدوان الوحشي على القطاع.

وتثير هذه الاعترافات مخاوف من قيام جنود الاحتلال، بعمليات خطف وانتهاكات أخرى، خاصة أن مشاهدا قاموا ببثها، تظهر قيامهم باعتقال أطفال مع عائلاتهم بعد تعريتهم في ملعب اليرموك بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

ونقل موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي عن أحد أصدقاء الضابط قوله خلال جنازته، الأحد: "أخبرني هارئيل أنه سمع بكاء طفلة في غزة وتأكد من نقلها إلى مستشفى في ’إسرائيل’ لتلقي العلاج" دون ذكر اسم المستشفى.