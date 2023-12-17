  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة "i24" تكشف تفاصيل المخطط الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا ..

الإثنين 01 يناير 2024 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة "i24" تكشف تفاصيل المخطط الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا ..



القدس المحتلة / سما/

 تحاول اسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى تفاهمات لمواجهة طرق التهريب تحت الأرض في محور فيلادلفيا، عن طريق احتلال المحور بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة لمنع عمليات التهريب.

وأشارت قناة "i24" الإسرائيلية، أنه خلال الأسابيع الأخيرة كرر نتنياهو تصريحاته حول أهمية السيطرة الإسرائيلية على المحور، وآخرها كان المؤتمر الصحفي مساء السبت الماضي حيث قال: "محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدينا ويجب إغلاقه. والواضح أن كل ترتيب آخر لن يؤمن ما نريد".

ومحور فيلادلفيا أو ما يعرف بصلاح الدين يوازي للحدود بين مصر والقطاع بطول 14 كيلومترا من البحر الأبيض المتوسط غربا إلى معبر كرم أبو سالم شرقا. وفرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979 قيودا على انسحاب القوات العسكرية من جوانب المحور.

ويسمح الاتفاق لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد على المحور بهدف تسيير دوريات على جانب المحور المصري لمنع التهريب والتسلل.

وسيطرت إسرائيل على محور فيلادلفيا حتى انسحابها من غزة عام 2005 وسلمته للسلطة الفلسطينية، وتم على إثرها التوقيع على اتفاق جديد ينظم تواجد القوات ويتيح التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر.

 
 
ومنذ ذلك الحين، تدير مصر قوة عسكرية محدودة هدفها الرسمي هو منع التسلل والتهريب.

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام تهنئ تل أبيب بالعام الجديد برشقة صاروخية ثقيلة (فيديو)

تركي الفيصل: حماس حطّمت صورة "إسرائيل" القوية أمام العالم

يديعوت: "إسرائيل" قلصت غاراتها على غزة لهذا السبب..

توني بلير في تل أبيب.. قناة عبرية: يعد مخططاً لتسهيل تهجير أهالي قطاع غزة

خطة "إسرائيلية" للتخلي عن العمال الفلسطينيين للأبد

إسقاط مروحية إسرائيلية.. "القسام" تنشر مشاهد جديدة لتدمير آليات الاحتلال في غزة

صحيفة بريطانية: مع تزايد عدد القتلى في غزة.. "إسرائيل" تبحث عبثاً عن أي علامة على النصر

الأخبار الرئيسية

photo_2024-01-01_14-55-14

أطباء إسرائيليون يهربون إلى بريطانيا رغم حاجة الاحتلال لجهودهم في الحرب

20231217101732reup-2023-12-17t101528z_1239710181_rc2yy4aa7a7w_rtrmadp_3_israel-politics.h-730x438

"إسرائيل" محكومة بحكومتين.. ونتنياهو يناور بينهما كزوج الضرّتين

65927cac4c59b752671e8c61

ضابط إسرائيلي اختطف رضيعة قبل مقتله بغزة ونقلها إلى الداخل المحتل

فلسطين تحذر توني بلير من التورط في جريمة التهجير القسري والابادة الجماعية للفلسطينيين

الوية

لهذه الأسباب سحب الجيش الإسرائيلي 5 ألوية من غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية