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المتحدث باسم "بلير": لم يتم نقاش تهجير الفلسطينيين ولن يفكر بذلك

الإثنين 01 يناير 2024 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المتحدث باسم "بلير": لم يتم نقاش تهجير الفلسطينيين ولن يفكر بذلك



القدس المحتلة / سما/

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إن التقارير التي تفيد بأن بلير متورط في تهجير الفلسطينيين من غزة هي ببساطة غير صحيحة. ولم يكن هناك أي نقاش حول هذا الأمر، وإذا طرحت هذه القضية أمام مجلس الأمن" لن يفكر حتى في مثل هذا الشيء ".

وكانت قالت قناة 12 الإسرائيلية الأحد، إن بلير سيترأس طاقماً يعمل على إقناع دول أوروبية باستقبال لاجئين من قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أن بلير وصل إلى تل أبيب الأسبوع الماضي، والتقى بكل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس في اجتماعات لم يتم الكشف عنها بشكل رسمي.

وبحسب القناة، فإن الهدف من هذه الزيارة هو أن يكون مبعوث سيتوسط فعلياً بين الرغبات الإسرائيلية في “اليوم التالي” بعد الحرب على قطاع غزة، وبين الدول العربية المعتدلة، ودراسة إمكانية قبول اللاجئين من غزة في دول العالم.

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