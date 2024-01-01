الأزهر يثير تفاعلا كبيرا بتهنئة بقدوم العام الجديد ودعوته لنصرة غزة

سما / وكالات /

تفاعل نشطاء على تهنئة الأزهر بقدوم العام الميلادي الجديد 2024، وتوديعه العام الماضي، ودعوته لنصرة الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن يحفظ مصر وشعبها.

وقال الأزهر في منشور عبر منصة x: "عام مضى، عانى فيه الشعب الفلسطيني من عدوان إرهابي غاشم: سلب الأرض، وأزهق الأرواح، وقتل الأطفال والأبرياء".

وأضاف الأزهر في منشوره: "فاللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزم الصهاينة الإرهابيين وانصر أهل غزة.. وعام جديد مقبل، نسألك اللهمَ أن تجعله عام خير ونصر وبركة وسلام.. نسألك فيه الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم".

وتفاعل رواد المنصة مع تهنئة الأزهر بقدوم العام الجديد وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي: