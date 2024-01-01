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الصفدي: 2024 عام "الموت" ما لم يتم إجهاض أجندة نتنياهو

الإثنين 01 يناير 2024 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي: 2024 عام "الموت" ما لم يتم إجهاض أجندة نتنياهو



عمان / سما /

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن 2024 سيكون عام "الموت"، ما لم يتم إجهاض أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة والضفة.

 

وقال الصفدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "في 2023، أخضعت إسرائيل غزة لجرائم حرب مروعة ولم يفعل مجلس الأمن أي شيء لوقف ذلك"، مؤكدا أن الحرب "كشفت النظام الدولي المبتلى بالمعايير المزدوجة".

 

وأضاف: "سيكون 2024 عام الموت أيضاً، ما لم يتم إجهاض أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء غزة مشتعلة، وإشعال الضفة الغربية، ولبنان، لجر الغرب إلى الحرب، وإنقاذ حياته المهنية".

#ايمن الصفدي #نتنياهو

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