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“المقاومة الإسلامية في العراق” تقصف أهدافاً إسرائيلية في إيلات وهضبة الجولان

الإثنين 01 يناير 2024 02:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“المقاومة الإسلامية في العراق” تقصف أهدافاً إسرائيلية في إيلات وهضبة الجولان



بغداد/سما/

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين أنها قصفت هدفا في إيلات “أم الرشراش المحتلة بالأسلحة المناسبة في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة للشهر الثالث على التوالي”.

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أن مجاهدي “المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا هدفاً في أم الرشراش/إيلات المحتلة بالأسلحة المناسبة”.

وأكدت المقاومة الإسلامية” إستمرارها في دكّ معاقل العدو”، وفقا للبيان.

 وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء أمس الأحد، أنها قصفت هدفاً عسكرياً إسرائيليا في هضبة الجولان السورية المحتلة بالأسلحة المناسبة في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة للشهر الثالث على التوالي. وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها نشر على موقع الإعلام الحربي التابع لها أنه ” استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل بالأسلحة المناسبة”. وأكدت” المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو”.
وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق قصف القواعد العسكرية في كل من العراق وسوريا لاستهداف القوات الأمريكية المتمركزة بها حتى اقترب عدد الضربات من 100 ضربة.
كما وجهت ضربات استهدفت مصالح إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط والعراق وداخل إيلات ومستوطنة إلياد منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول / أكتوبر الماضي وحتى الآن.
 

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ86 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 21822 شهيدا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفاد المكتب الحكومي بأن 56451 شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في صفوف ضباطه وجنوده إلى 506 قتلى.

#المقاومة الاسلامية العراق

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