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كتائب القسام تهنئ تل أبيب بالعام الجديد برشقة صاروخية ثقيلة (فيديو)

الإثنين 01 يناير 2024 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تهنئ تل أبيب بالعام الجديد برشقة صاروخية ثقيلة (فيديو)



غزة/سما/

قصفت كتائب القسام، ليلة الاحد- الاثنين وفي أول دقيقة من العام الجديد 2024 مدينة تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة، فيما سمع دوي صفارات في المدينة وضواحيها.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: " الآن.. كتائب القسام تقصف مدينة "تل أبيب" وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "M90" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأفادت القناة 13 العبرية بأنه تم إطلاق ما لا يقل عن 20 صاروخًا من قطاع غزة تجاه تل أبيب.

وذكر موقع أخبار "إسرائيل اليوم" "الجيش قال انه دمر قدرات حماس الصاروخية بنسبة 80 ‎%‎ واليوم حماس تعايدنا بالعام الجديد بالضرب في مركز البلاد ، حماس انتصرت علينا.

فيما قال الصحفي الإسرائيلي هاليل بيتون: الرشقة باتجاه تل أبيب لحظة بداية عام 2024 جاءت بعد ثلاثة أشهر من بدء الحرب، حيث تتمركز قواتنا في معظم أنحاء القطاع.

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#كتائب القسام ’ #قصف تل أبيب #رشقة صاروخية

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