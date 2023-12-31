  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس ترد على دعوة سموتريتش لتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة

الأحد 31 ديسمبر 2023 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على دعوة سموتريتش لتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة



غزة/سما/:

أكدت حركة "حماس" في بيان لها، اليوم الأحد، أن دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتهجير مليوني فلسطيني جريمة حرب تترافق مع عدوان إجرامي.


وجاء في البيان: "إن دعوة الوزير المتطرّف سموتريتش حكومته النازية، لتهجير مليوني فلسطيني وإبقاء نحو مائتي ألف فقط في قطاع غزة .. وتحويل أراضي غزة إلى حدائق ومتنزهات للصهاينة، هو استخفاف ممجوج، وجريمة حرب تترافق مع عدوان إجرامي لم يشهد له العصر الحديث مثيلا".

وأضاف: "ما يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، تحرّكا فاعلا للجم هذا الكيان، ووقف جرائمه، ومحاسبته على ما اقترفه بحق المدنيين الفلسطينيين، فشعبنا قال كلمته، وسيقف صامدا ومرابطا في وجه كل محاولات تهجيره عن أرضه ودياره، حتى التحرير والعودة".

وفي وقت سابق، طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن تتم المناقشات حول الاستراتيجية في غزة ومستقبل القطاع بعد الحرب في مجلس الوزراء الأمني ​​وليس في حكومة الحرب.

وأضاف: "سنصر على أن جميع القرارات الاستراتيجية، وبالتأكيد القرارات المتعلقة بمستقبل غزة، سيتم اتخاذها فقط في مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​حيث يتم تمثيل جميع الأطراف في الحكومة والذين سيتخذون طريقة التفكير القديمة، وليس في حكومة الحرب المحدودة حيث تصورات ومفاهيم الماضي، التي استيقظنا منها كشعب، ممثلة بشكل زائد".

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: "إسرائيل" قلصت غاراتها على غزة لهذا السبب..

خلافات وانقسامات داخل "كابينت الحرب" بشأن "اليوم التالي"

توني بلير في تل أبيب.. قناة عبرية: يعد مخططاً لتسهيل تهجير أهالي قطاع غزة

مؤرخ إسرائيلي: عملية "طوفان الأقصى" كشفت فشل الإيديولوجية الصهيونية

صحيفة بريطانية: مع تزايد عدد القتلى في غزة.. "إسرائيل" تبحث عبثاً عن أي علامة على النصر

جيش الاحتلال يسرح 5 ألوية احتياط وتدريب من القتال في قطاع غزة

اعتقال إسرائيلي انتحل شخصية مقاتل وسرق أسلحة وذخائر من منطقة الحرب في غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-12-31_23-05-39

كتائب القسام تهنئ تل أبيب بالعام الجديد برشقة صاروخية ثقيلة (فيديو)

6591cab84c59b77cbf76f5bd

فيديو: "كتائب المجاهدين" تستولي على أسلحة ومعدات للجيش الإسرائيلي وتستهدف زورق بحري بصاروخ سعير

6591bc4b4236046de854aaf3

" القسام" تنشر فيديو لمنظومة صواريخها وتطويرها على مدى سنوات

20231231170421afpp-afp_349c4q7.h-730x438

خبيرة بريطانية تحذر من احتمال موت ربع سكان قطاع غزة بسبب الأوبئة

photo_2023-12-31_20-33-54

توني بلير في تل أبيب.. قناة عبرية: يعد مخططاً لتسهيل تهجير أهالي قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية