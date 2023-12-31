حماس ترد على دعوة سموتريتش لتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة

غزة/سما/:

أكدت حركة "حماس" في بيان لها، اليوم الأحد، أن دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتهجير مليوني فلسطيني جريمة حرب تترافق مع عدوان إجرامي.



وجاء في البيان: "إن دعوة الوزير المتطرّف سموتريتش حكومته النازية، لتهجير مليوني فلسطيني وإبقاء نحو مائتي ألف فقط في قطاع غزة .. وتحويل أراضي غزة إلى حدائق ومتنزهات للصهاينة، هو استخفاف ممجوج، وجريمة حرب تترافق مع عدوان إجرامي لم يشهد له العصر الحديث مثيلا".

وأضاف: "ما يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، تحرّكا فاعلا للجم هذا الكيان، ووقف جرائمه، ومحاسبته على ما اقترفه بحق المدنيين الفلسطينيين، فشعبنا قال كلمته، وسيقف صامدا ومرابطا في وجه كل محاولات تهجيره عن أرضه ودياره، حتى التحرير والعودة".

وفي وقت سابق، طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن تتم المناقشات حول الاستراتيجية في غزة ومستقبل القطاع بعد الحرب في مجلس الوزراء الأمني ​​وليس في حكومة الحرب.

وأضاف: "سنصر على أن جميع القرارات الاستراتيجية، وبالتأكيد القرارات المتعلقة بمستقبل غزة، سيتم اتخاذها فقط في مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​حيث يتم تمثيل جميع الأطراف في الحكومة والذين سيتخذون طريقة التفكير القديمة، وليس في حكومة الحرب المحدودة حيث تصورات ومفاهيم الماضي، التي استيقظنا منها كشعب، ممثلة بشكل زائد".