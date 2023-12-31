فيديو: "كتائب المجاهدين" تستولي على أسلحة ومعدات للجيش الإسرائيلي وتستهدف زورق بحري بصاروخ سعير

غزة/سما/

أعلنت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" يوم الأحد حصولها على غنائم معاركها من أسلحة ومعدات من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونشرت "كتائب المجاهدين" مشاهد للأسلحة والمعدات التي استولت عليها بعد معارك ضارية في قطاع غزة.

وأكدت في السياق أنها وخلال المعارك تمكنت من قتل وإصابة جنود إسرائيليين في محاور القتال المختلفة.

كما نشرت كتائب المجاهدين مشاهد من استهدافها زورق حربي صهيوني في البحر غرب مدينة غزة بصاروخ سعير .

وقال د.سالم عطا الله نائب الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية : "ما عرضناه من استهداف زوارق للاحتلال جزء من مشاركتنا في الدفاع عن شعبنا

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة: أن المقاومة أفشلت كل مخططات حكومة الاحتلال في غزة، مضيفا: "نعمل بتنسيق مع فصائل المقاومة كافة في غزة ونحن جزء أصيل من غرفة العمليات المشتركة.

وتابع: "متواصلون في القتال حتى كسر العدوان على أرضنا

وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غير معني بالأسرى ويريد قتلهم عبر القصف العشوائي وسياسة التجويع.

وأكد أن موقف المقاومة ثابت بضرورة وقف العدوان أولا قبل التحدث عن مفاوضات الأسرى التي يعرف العدو الثمن الذي سيدفعه جيداً.

وكانت "كتائب المجاهدين" قد نشرت الأحد مقطع فيديو يوثق استهداف تجمعات آليات وجنود إسرائيليين بالصواريخ وقذائف الهاون في محاور التقدم في مدينة غزة.



من جهتها أعلنت "ألوية الناصر صلاح الدين" أنها أطلقت قذيفتي "R.P.G" نحو قوة إسرائيلية راجلة شرق مخيم البريج وأوقعت فيها إصابات مباشرة.

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ86 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفاد المكتب الحكومي بأن 56451 شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضحايا في صفوف ضباطه وجنوده إلى 506 قتلى.