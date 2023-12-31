  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تصريحات إسرائيلية بشأن الجيش وإقامة منطقة أمنية عازلة في غزة والقتال مع حزب الله

الأحد 31 ديسمبر 2023 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريحات إسرائيلية بشأن الجيش وإقامة منطقة أمنية عازلة في غزة والقتال مع حزب الله



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، خلال تقييمات للوضع في "خربة خزاعة" في قطاع غزة، إن "الجيش يجهز ويستعد لعمل مساحة أمنية حتى تكون العودة إلى غلاف غزة آمنة".

وأجرى هرتسي هاليفي تقييما للوضع في "خربة خزاعة" في قطاع غزة بمشاركة قائد فرقة غزة في الجيش، آفي روزنفيلد، وقائد اللواء الخامس، تال كوريتسكي. 

وقال هليفي، بحسب بيان صدر عن الجيش، إن "خربة خزاعة كانت مصدرا للهجمات هنا لسنوات عديدة، ونفذ الهجوم على غلاف غزة (في 7 أكتوبر) من هنا، ونحن نقتل المقاتلين الذين شاركوا والذين يريدون شن هجمات في المستقبل".

وأضاف: "نحن نجهز مساحة أمنية هنا حتى تكون العودة إلى غلاف غزة آمنة، وستكون آمنة لسنوات عديدة، وهذه هي الطريقة التي ينبغي أن تسير بها الأمور".

ومن جانبه أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، إلى أن "جزءا من قوات الاحتياط ستعود للعمل، ولا يوجد تغيير في أوامر إطلاق النار".

وأوضح: "كان هناك في الشمال هجوم على حزب الله الذي حول جنوب لبنان إلى منطقة قتال.. سنواصل العمل، ونحن نقوم بكل الامكانيات من الجو والبر والبحر كي لا يصاب جنودنا، كل أسبوع نوائم أوامر إطلاق النار ونحاول تفادي إصابة المدنيين ونحن نخطط إلى الأمام ولكل منطقة خصوصيتها مثل خان يونس نعمل مع قوات هندسية خاصة".

وقال: "نحتاج إلى تسريح قوات الإحتياط للنظر إلى الأمام من أجل العودة إلى عائلاتهم".

هذا وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة.

ومع دخول الحرب يومها الـ86 تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

#اسرائيل #حزب الله
photo_2023-12-31_22-34-05

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لبنانية : حزب الله حذر العاروري وطالبه باخلاء مكتب حماس ولكنه عاد إليه ..

ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

إسرائيل تدرس إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

صحيفة عبرية: الكابينت يجتمع اليوم لمناقشة "اليوم التالي" للحرب على غزة

"الموساد".. يد الاحتلال التي تغتال الخصوم وتنتهك سيادة الدول

خلال شهرين.. ثاني استقالة لمسؤول أمريكي كبير بسبب موقف واشنطن من حرب غزة

الأخبار الرئيسية

غالانت: لن يكون لإسرائيل سيطرة مدنية بغزة وستحتفظ تل أبيب بحرية العمل العسكري بالقطاع دون قيود

صحيفة عبرية: لا مباحثات إسرائيلية لتهجير أهالي قطاع غزة إلى الكونغو

"هارتس" تكشف خطة اسرائيل للبدائل بعد انتهاء الحرب على غزة ..

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتقل للمرحلة الثالثة من حربه على غزة..

الحرب

صحيفة عبرية: الكابينت يجتمع اليوم لمناقشة "اليوم التالي" للحرب على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية