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" القسام" تنشر فيديو لمنظومة صواريخها وتطويرها على مدى سنوات

الأحد 31 ديسمبر 2023 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
" القسام" تنشر فيديو لمنظومة صواريخها وتطويرها على مدى سنوات



غزة/سما/

نشرت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الأحد مقطع فيديو كشفت من خلاله تطور منظومة صواريخها.

وفي الفيديو غرافيك الذي نشرته الكتائب على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، تظهر مجموعة تضم 19 صاروخا تستعملها "القسام" والسنة التي تم فيها تصنيعها وكيف تطورت على مدى سنوات.

كما يكشف الفيديو السبب وراء التسميات التي أطلقت على الصواريخ، حيث تعود بالأساس إلى أسماء قادة من الكتائب.

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ86 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة شهداء غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى 21822 شهيدا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفاد المكتب الحكومي بأن 56451 شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

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من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضحايا في صفوف ضباطه وجنوده إلى 506 قتلى.

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#كتائب القسام

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