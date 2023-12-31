"القسام" تعلن إسقاط طائرة استطلاع "سكايلارك-2" و"سرايا القدس" تؤكد قنص إسرائيلي

غزة/سما/

أعلنت كل من "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن تنفيذ عدة عمليات ضد القوات الإسرائيلية.

وقالت "القسام" في بيان لها عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام تُسقط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت لاهيا شمال قطاع غزة".



وجاء في بيان آخر لـ"كتائب القسام: "كتائب القسام تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون".



وقالت "القسام في بيان لاحق: "كتائب القسام تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون".



وفي السياق نفسه، قالت "سرايا القدس" في بيان نشرته على "تلغرام: "تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني في حي التفاح بمدينة غزة".

وأكدت في بيان لاحق: "قصفنا برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل تحشدات العدو ومقرا للقيادة والسيطرة في أرض أبو عريبان جنوب شرق حي الزيتون".



وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت "سرايا القدس": "تمكن مجاهدونا من تفجير فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من جنود العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأكد مجاهدونا وقوع المجموعة بين قتيل وجريح".