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إصابة عنصري أمن إسرائيليين بعملية طعن في القدس المحتلة

الأحد 31 ديسمبر 2023 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة عنصري أمن إسرائيليين بعملية طعن في القدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

أصيب عنصرا أمن إسرائيليان بجراح متوسطة وطفيفة من جراء عملية طعن قرب المنطقة الصناعية في مستوطنة "ميشور أدوميم" شرقي القدس المحتلة، مساء اليوم الأحد.

وأفيد بأنه عناصر أمن أطلقوا النار على منفذ عملية الطعن وإصابته بجروح خطيرة، أحيل على إثرها إلى مستشفى "شعاريه تسيدك" لتلقي العلاج.


وبحسب مصدر طبي إسرائيلي، فإن طواقمه قدمت العلاجات لعنصري أمن وصفت حالتهما بالطفيفة، إذ عانيا جروحا طفيفة وكانا بوعيهما، فيما جرى "تحييد" المنفذ؛ حسبما أوردت "نجمة داود الحمراء".

وجاء عنها، أن "طواقم طبية قدمت العلاجات الأولية لشابة (24 عاما) عانت جروحا من جراء تعرضها للطعن وصفت بالمتوسطة حتى الطفيفة وهي بوعيها الكامل، وشاب في العشرينيات من عمره وصفت حالته بالطفيفة".


وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن "إرهابيا" لم تعرف هويته بعد وصل إلى المنطقة الصناعية في "ميشور أدوميم" وطعن عنصرا أمن في المدخل.

وأضافت أن "المصابين نقلا بواسطة طواقم طبية لتلقي العلاج وهما بحالة طفيفة، فيما جرى ’تحييد’ المنفذ على يد عناصر أمن بالمكان".

وذكرت أنها نشرت قوات لها في المكان وشرعت بالتحقيق في ملابسات العملية.

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