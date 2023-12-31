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وزير الخارجية الأردني: 2024 عام "الموت" ما لم يتم إجهاض أجندة نتنياهو

الأحد 31 ديسمبر 2023 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الأردني: 2024 عام "الموت" ما لم يتم إجهاض أجندة نتنياهو



عمان/سما/

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، إن 2024 سيكون عام "الموت"، ما لم يتم إجهاض أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة والضفة.

وقال الصفدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "في 2023، أخضعت إسرائيل غزة لجرائم حرب مروعة، ولم تفعل اللجنة العليا أي شيء لوقف ذلك"، مؤكدا "كشف النظام الدولي المبتلى بالمعايير المزدوجة".

وأضاف: "سيكون 2024 عام الموت أيضاً، ما لم يتم إجهاض أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) لإبقاء غزة مشتعلة، وإشعال الضفة الغربية، ولبنان، لجر الغرب إلى الحرب، وإنقاذ حياته المهنية".

وتودع غزة العام 2023، على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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