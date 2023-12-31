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إصابة 13 جندياً إسرائيلياً 7 منهم بحالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد 31 ديسمبر 2023 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 13 جندياً إسرائيلياً 7 منهم بحالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الماضية



القدس المحتلة/سما/

أُصيب 13 جندياً إسرائيلياً خلال المعارك التي دارت مع فصائل المقاومة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 منهم في حالة خطيرة، و6 في حالة متوسطة، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس". 

ولفتت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه في هذه الأثناء، "يتلقى 45 جندياً مصاباً بجروح خطيرة، و260 آخرون في حالة متوسطة، العلاج في المشافي".

يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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