التايمز: بريطانيا تستعد لشن هجمات ضد الحوثيين

لندن/سما/

قالت صحيفة التايمز البريطانية، نقلاً عن مصادر وذلك مساء الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 إن بريطانيا تستعد لشن هجمات منسقة مع الشركاء ضد الحوثيين، مشيرة إلى أن بريطانيا ستنضم للولايات المتحدة، وربما دولة أوروبية لإطلاق صواريخ على أهداف لجماعة الحوثي.

كما أفادت المصادر ذاتها أن الضربات ضد الحوثيين ستنفذها بريطانيا للمرة الأولى من خلال سلاح الجو أو مدمرة بريطانية. وكان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس قال إن الهجمات التي شنها الحوثيون صباح الأحد على الشحن التجاري غير مقبولة ويجب إنهاؤها، لأنها تزعزع استقرار التجارة العالمية. جاء ذلك في تدوينة نشرها شابس على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس".

بريطانيا تتهم إيران بدعم هجمات الحوثيين

أضاف الوزير البريطاني أن "الهجمات، التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران، صباح اليوم، غير مقبولة كونها تهدف إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية". وشدد على "ضرورة إنهاء الحوثيين حملتهم غير القانونية ضد الشحن التجاري، ووقف جميع الهجمات العنيفة على الفور".



في سياق متصل، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إنه أوضح في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران "شريكة في المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين" في البحر الأحمر.

وقال كاميرون في منشور على منصة إكس، الأحد: "لقد أوضحت أن إيران شريكة في المسؤولية عن منع هذه الهجمات، نظراً لدعمها طويل الأمد للحوثيين"، مضيفاً أن الهجمات "تهدد حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي".

"الحوثي" تستمر في استهداف السفن

يأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، ضد سفن في البحر الأحمر، في إطار دعمها لحركة حماس في حربها ضد إسرائيل. وقال الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أعلنت بوقت سابق الأحد، إغراق 3 زوارق تابعة للمتمردين الحوثيين، بعدما هاجمت سفينة تجارية ومروحيات أمريكية، في جنوب البحر الأحمر.



أوضحت القيادة في بيان، عبر منصة "إكس"، أنه "في الساعة 6:30 من صباح يوم 31 ديسمبر/كانون الأول (بتوقيت صنعاء)، أطلقت السفينة ميرسك هانغتشو نداء استغاثة ثانياً في أقل من 24 ساعة، مشيرة إلى تعرضها لهجوم من 4 زوارق صغيرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران.

وأضاف البيان أن الزوارق الصغيرة "أطلقت النار من أسلحة خفيفة" نحو سفينة الحاويات التابعة لـ"ميرسك"، و"اقتربت منها بحوالي 20 متراً، وحاولت الصعود على متنها".

وأشار إلى أن "فريقاً أمنياً متعاقداً على السفينة رد بإطلاق النار"، قبل أن تستجيب مروحيات أمريكية لنداء الاستغاثة و"تصدر تحذيرات شفهية للزوارق الصغيرة، التي أطلقت النار على المروحيات الأمريكية".

مروحيات أمريكية تقتل حوثيين

أوضحت القيادة المركزية أن المروحيات "ردت بإطلاق النار دفاعاً عن النفس، مما أدى إلى إغراق 3 من الزوارق الـ4، وقتل أفرادها. وفرَّ الزورق الرابع من المنطقة، ولم يتعرَّض الأفراد أو المعدات الأمريكية لأي ضرر".

ونقلت وكالة رويترز، عن بيان لشركة ميرسك للشحن، أن أفراد طاقم السفينة سالمون "وليس هناك ما يشير إلى نشوب حريق على متن السفينة".



وأضافت الشركة أن "السفينة قادرة على المناورة وتواصل الإبحار شمالاً"، حيث كانت متجهة من سنغافورة إلى ميناء السويس في مصر. كما نقلت رويترز عن وكالة أنباء دنماركية، قولها إن "ميرسك ستوقف كل عمليات الملاحة عبر البحر الأحمر، لمدة 48 ساعة".

الحوثي تنتقد الهجوم الأمريكي

في الوقت نفسه، قالت جماعة الحوثي في بيان رسمي إنه: "وبينما كانت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية تمارس مهامَّها الاعتيادية الرسمية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية إضافةً إلى أداء واجبها الإنساني والأخلاقي الذي أعلنه اليمنُ في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من المرور عبر البحر الأحمر تضامناً وإسناداً للشعب الفلسطيني أقدمت قوات العدو الأمريكي على الاعتداء على ثلاثة زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية، ما أدى إلى استشهاد وفقدان عشرة أفرادٍ من منتسبي القوات البحرية".

اضافت جماعة الحوثي: "إنَّ القوات المسلحة اليمنية وهي تزفُّ في خضم معركة الإسناد لطوفان الأقصى هؤلاءِ الشهداء من أجل فلسطين تؤكد أنَّ العدوَّ الأمريكيَّ يتحمل تبعاتِ هذه الجريمةِ وتداعياتِها وأنَّ تحركاتِه العسكريةَ في البحرِ الأحمر لحماية السُّفُن الإسرائيلية لن تمنع اليمن من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني دعماً ونصرةً للمظلومين في فلسطين وغزة".



الجماعة اليمنية قالت كذلك: "كما نهيب ببقية الدول عدم الانخراط في المسلك الأمريكي الخطير لما سينتج عنه من تداعيات سلبية قد تؤثر تداعياتها على الجميع".

أضافت: "نجحت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية في تنفيذ عملية عسكرية استهدفتْ سفينة حاويات "ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou" كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة.

وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية للقوات البحرية اليمنية. إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تجددُ نصحَها للدول كافةً بعدم الانجرار مع مخططات الأمريكي الهادفة إلى إشعال الصراع في البحر الأحمر وأنها لن تتردد في التصدي لأي عدوان ضد بلدِنا وشعبنا".

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفاً و822 قتيلاً، و56 ألفاً و451 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.