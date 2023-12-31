جيش الاحتلال يسرح 5 ألوية احتياط وتدريب من القتال في قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تسريح 5 ألوية احتياط وتدريب من القتال في قطاع غزة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، "وفقًا لتقييم الوضع وتطور القتال في غزة، قرر الجيش الإسرائيلي تسريح 5 ألوية قتالية من المناورة البرية في القطاع، بما في ذلك لواء الاحتياط 551 و14 وثلاثة ألوية تدريب.

في المقابل ذكر موقع والا الإسرائيلي أنه وفقا لتطورات القتال في قطاع غزة من المتوقع تسريح قوات إضافية خلال الأسبوع المقبل.

وأشار موقع تايمز أوف إسرائيل إلى أن الألوية التي تم تسريحها من غزة ستعود للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية أن هناك انسحابات ملحوظة لقوات الاحتلال من عدة مناطق بمحور شمال غرب مدينة غزة مثل حي النصر والمقوسي ومنطقة مشفى الرنتيسي وشمال مخيم الشاطئ ومنطقة محيط الأمن العام وسط تحليق مكثف لطائرات كواد كابتر التي تستهدف المواطنين في بعض تلك المناطق.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ86 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة وتزايد التصعيد في المنطقة.