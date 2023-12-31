حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية.. والاحتلال يقصف أطراف بلدة عيتا الشعب

بيروت/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الأحد، عدّة مواقع إسرائيلية عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة محققةً إصاباتٍ مباشرة. وقالت المقاومة إنّ مقاتليها استهدفوا موقع ‏العبّاد بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصاباتٍ مُباشرة، مضيفةً أنّ مقاتليها استهدفوا تجمعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع "حانيتا" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

وأفادت مصادر لبنانية أنّ نيران صاروخية مباشرة من لبنان استهدفت موقع حدب البستان الإسرائيلي مقابل بلدة يارين اللبنانية، مردفاً أنّ غارات إسرائيلية استهدفت محيط عيتا الشعب وجبل بلاط بين مروحين وراميا.

وأضافت أنّ خمس غارات حربية، استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية منطقة اللبونة في القطاع الغربي.



وأمس، أعلنت المقاومة تنفيذ هجوم جوي ‏بمسيّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا المحتلة، مؤكدةً إصابته بدقة.

كذلك، أعلنت المقاومة استهداف تجمع لجنود الاحتلال في حرج عداثر، قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.

إلى جانب ذلك، استهدف المقاومون تجمعات لجنود الاحتلال في محيط ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة ‏مباشرة، كما استهدفوا جنود الاحتلال في منطقة بيت هيلل، موقعين إصابات مؤكدة في صفوفهم.

يذكر أنّ صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أفادت أمس السبت، بأنّ عدد المستوطنين النازحين في شمال "إسرائيل" (فلسطين المحتلة) نتيجة ضربات حزب الله أكثر من 230 ألف مستوطن.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية، ردّاً على عدوان الاحتلال المستمر على غزة، وتواصل اعتداءاته على القرى الجنوبية اللبنانية.