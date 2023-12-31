مقتل عشرة حوثيين في قصف أمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر

صنعاء/سما/

قتل عشرة من الحوثيين اليمنيين وأُصيب اثنان اليوم الأحد بقصف أمريكي استهدف زوارق هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر.

وأعلن الجيش الأمريكي، الأحد، إغراق ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين وقتل طواقمها ردا على ثاني هجوم تتعرض له سفينة حاويات في البحر الأحمر خلال أقل من 24 ساعة، ما دفع الشركة المالكة للسفينة إلى تعليق العبور في المنطقة لمدة 48 ساعة.



وأفاد مصدر ملاحي في ميناء الحديدة الخاضع للحوثييين عن "مقتل عشرة حوثيين وإنقاذ اثنين أصيبا في القصف الأميركي على الزوارق الحوثية التي هاجمت سفينة قبالة الميناء.

وأكد مصدر ملاحي آخر، حصيلة القتلى مشيرا إلى أن "أربعة ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في بيان نشرته عبر منصة "إكس": أن مروحيات أميركية استجابت لنداء استغاثة من سفينة "ميرسك هانغتشو" الدنماركية للحاويات التي ترفع علم سنغافورة، بسبب تعرضها لهجوم من أربعة قوارب تابعة للحوثيين.

وأضافت القيادة، أن القوارب لم تستجب لنداء صوتي تحذيري من المروحيات وفتحت النيران باتجاهها، ما أجبر المروحيات على إطلاق النار وإغراق ثلاثة من الزوارق الأربعة، وقتل طواقمها.

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وأضافت أن القارب الرابع فر من المنطقة، ولم يلحق أي أذى بالأفراد أو المعدات الأمريكية.

ويوم السبت أسقطت مدمرة أمريكية صاروخين باليستيين مضادين للسفن أُطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وحتى الساعة، لم يعلن الحوثيون رسميا مسؤوليتهم عن الهجومين على سفينة "ميرسك هانغتشو". لكن ذلك يأتي في وقت كثف فيه الحوثيون من هجماتهم على سفن البحر الأحمر ما يهدد بتعطيل تدفقات التجارة البحرية العالمية.

ويؤكد الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، أنهم سيواصلون هجماتهم هذه طالما لم تدخل كميات كافية من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل وتشن عليه حملة قصف متواصلة وعمليات برية منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وفي أعقاب الحادث، أعلنت "ميرسك"، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، تعليق عبور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، لإجراء تقييم للوضع الأمني.

وحولت العديد من شركات الشحن مسارات سفنها على خلفية أزمة البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا، وهو طريق طويل ومكلف.

ويعتبر البحر الأحمر بمثابة "طريق سريع" يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي عبر قناة السويس، وبالتالي أوروبا بآسيا. وتمر عبره قرابة 12 بالمئة من التجارة العالمية، بحسب غرفة الشحن البحري الدولية.

ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي باسم "حارس الازدهار" يضم أكثر من 20 بلدا لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

والحوثيون هم جزء من "محور المقاومة" الذي تقوده إيران ضد إسرائيل ويضم أيضا كلا من حماس وحزب الله اللبناني. من جهتها تنفي طهران تقديم الدعم العسكري لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

المصدر: AFP