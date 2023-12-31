  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة الفلسطينية: لا سلام دون نهاية الاحتلال كاملا من غزة والضفة والقدس

الأحد 31 ديسمبر 2023 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية: لا سلام دون نهاية الاحتلال كاملا من غزة والضفة والقدس



رام الله/سما

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنه لن يكون هناك سلام ولا استقرار دون انهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف أبو ردينة في بيان له، اليوم الأحد، ردا على تصريحات نتنياهو التي قال فيها انه ينوي السيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة، أن وقف العدوان على غزة أولا، ووقف هجمات المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية هي الأولويات الوطنية حاليا.

وتابع، ان على الإدارة الأميركية بدلا من تزويد إسرائيل بالسلاح، أن تتحمل مسؤولياتها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ليس في فلسطين فقط، بل لوقف اشتعال المنطقة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، "نحمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها"، مضيفا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي هوية الشعب الفلسطيني وعنوان استقلاله وسيادته.

الأكثر قراءة اليوم

القسام" تعلن لأول مرة قنص جندي ببندقية "M99": وصول أسلحة صينية لغزة يثير تساؤلات لدى الاحتلال

استشهاد القيادي بالقسام عبد الفتاح معالي إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة

تفاعل واسع مع فيديو لمقاوم يده مبتورة ويطلق القذائف على الاحتلال بغزة

"القسام" تنشر مشاهد مثيرة لحرق وتدمير آليات إسرائيلية بخانيونس

فيديو: "كتائب أبو علي مصطفى" تعلن مقتل أسير لديها أثناء هجوم فاشل للجيش الإسرائيلي

نتنياهو: حرب غزة ستستمر عدة أشهر ومحور "فيلادلفيا" يجب أن يكون تحت سيطرتنا

خلافات وانقسامات داخل "كابينت الحرب" بشأن "اليوم التالي"

الأخبار الرئيسية

الصحة اليوم-08679fe1-b27d-43ea-8bcb-537a9cdd26cf (1)

الاحتلال يرتكب 12 مجزرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

"الإحصاء": عدد الشهداء هذا العام أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948

photo_2023-12-31_14-36-16

إسقاط مروحية إسرائيلية.. "القسام" تنشر مشاهد جديدة لتدمير آليات الاحتلال

نتنياهو: هذا هو الموعد المحدد لمناقشة "اليوم التالي" للحرب على غزة

20231231025606

اعتقال إسرائيلي انتحل شخصية مقاتل وسرق أسلحة وذخائر من منطقة الحرب في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية