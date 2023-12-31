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الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة غالبيتهم من مخيم نور شمس

الأحد 31 ديسمبر 2023 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة غالبيتهم من مخيم نور شمس



رام الله/سما/

 أفاد نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 16 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم عدد من أفراد عائلة الشهيد محمد مسالمة الذي ارتقى شهيدا يوم أمس.

وأضاف البيان، أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم نور شمس، وطالت 10 مواطنين بعد عملية اقتحام واسعة وتحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي: الخليل، ونابلس.

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو (4876)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعتين.

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