هيئة الأسرى: حالات تسمم في صفوف أسرى سجن عوفر

رام الله/سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن عددا كبيرا من أسرى سجن عوفر، تعرضوا لحالات تسمم بسبب تقديم وجبات طعام فاسدة لهم.

وأكد محامي الهيئة تعرض الأسرى للتسمم، بعد محاولات صعبة لزيارة السجن بتاريخ 28/12/2023، حيث شعر الأسرى بآلام شديدة بالبطن واسهال وقيء، مباشرة بعد تناولهم الطعام.

يشار إلى أن ادارة السجون تتعمد منذ البدء بالحرب على قطاع غزة، ممارسة أبشع العقوبات بحق أسرانا، من ضمنها ابقائهم بالجوع لفترات طويلة، والاكتفاء بتقديم وجبات سيئة لهم كما ونوعا، وتقابل كل من يعترض على ذلك بالضرب المبرح والعزل.