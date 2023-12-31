الشيخ: تصريح نتنياهو بالسيطرة على محور فيلادلفيا يستوجب قرارا فلسطينيا عربيا موحدا

رام الله/سما/

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن تصريح نتنياهو بالعودة الإسرائيلية للسيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح في الجانب الفلسطيني، وخلق مناطق عازلة وترتيبات أمنية جديدة دليل واضح على قرار عودة الاحتلال بالكامل، وتدمير للاتفاقيات مع مصر، وإنهاء كل الاتفاقيات مع منظمة التحرير.

وأضاف الشيخ في تصريح مقتضب نشره عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن هذا يستوجب قراراً فلسطينياً عربياً موحداً لمواجهة تداعيات هذه الحرب العدوانية، ومحاولات نتنياهو فرض وقائع جديدة جراء هذه الحرب.

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