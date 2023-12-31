الاحتلال يرتكب 12 مجزرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد أكثر من 150 مواطنا في غارات إسرائيلية على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي “ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدا و286 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضح القدرة أن ذلك يرفع حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة إلى 21822 شهيدا، و56451 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي التفاصيل استشهد 68 مواطنا على الأقل، اليوم الأحد، بقصف طائرات الاحتلال الحربية على مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت قصفا بعدة صواريخ على حي الزيتون وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 48 مواطنا، وإصابة العشرات.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت محيط جامعة الأقصى بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد 20 مواطنا، وإصابة العشرات.

كما استشهدا 35 مواطناً بينهم 7 أطفال جرّاء القصف الصهيوني المتواصل على خانيونس جنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وتواصل طيران الاحتلال الحربية، ومدفعيته، قصف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن طائرات الاحتلال الحربية نفذت حزاما ناريا استهدف أرضا زراعية لعائلة أبو مزيد خلف بلدية الزوايدة الجديدة وسط القطاع.

وفي مخيم المغازي، قصفت طائرات الاحتلال الحربية المسجد الكبير، وشقة سكنية، ومحيط ديوان أبو ركن، وسلسلة منازل لعائلات عرف منها: الشنطي، وعبد الجواد، وأبو بطنين وشكري، وطه، والعاروقي، شرقا.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المسعف أدهم الغول جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال خلال أداء واجبه الإنساني في مخيم النصيرات.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية قرب مدرسة خولة التي تؤوي آلاف النازحين؛ على شارع صلاح الدين بمدينة دير البلح، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة أبو خصيوان شرق دير البلح.

وقالت إن 6 شهداء نقلوا إلى المستشفى، في ظل وجود أكثر من 40 مفقودا تحت ركام منزل لعائلة اسليم دمره الاحتلال الليلة الماضية قرب مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة جنوب غزة.

ولفتت إلى أن زوارق الاحتلال الحربية، أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المواطنين على شاطئ بحر رفح ما أدى لاستشهاد شاب.

واستشهد 4 مواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، جراء استهدافها من قبل الاحتلال خلال الساعات الماضية.

وأوضحت مصادر محلية، أن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 8 شهداء من مناطق متفرقة في خان يونس.

كم استشهد 64 مواطنا بينهم 7 أطفال جرّاء القصف الصهيوني المتواصل على خانيونس جنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21822 شهيدا، ونحو 56451 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.