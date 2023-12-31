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نائب فرنسي: المسؤولون الإسرائيليون يرتكبون "إبادة جماعية" في غزة

الأحد 31 ديسمبر 2023 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب فرنسي: المسؤولون الإسرائيليون يرتكبون "إبادة جماعية" في غزة



باريس/سما/

قال النائب عن حزب فرنسا الأبية توماس بورتس، إن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون "إبادة جماعية" في غزة، مطالبا حكومة بلاده بفرض عقوبات على إسرائيل.

وشارك بورتس عبر حسابه على منصة "إكس"، خبرا يتضمن تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها الأخير "رفضت الرضوخ للضغوط الدولية التي تطالب بوقف الحرب قبل أن نحقق أهدافنا".

وعلق النائب الفرنسي على تصريحات نتنياهو: "هذا المتعصب اليميني المتطرف (نتنياهو)، المدمن على كراهية فلسطين، يجب أن يصبح غير قادر على إيذاء الآخرين".

وأكد أنه يتعين على فرنسا أن تبدأ فورا إجراءات فرض عقوبات ضد إسرائيل.

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