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إسقاط مروحية إسرائيلية.. "القسام" تنشر مشاهد جديدة لتدمير آليات الاحتلال

الأحد 31 ديسمبر 2023 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسقاط مروحية إسرائيلية.. "القسام" تنشر مشاهد جديدة لتدمير آليات الاحتلال



غزة/سما/

نشرت كتائب القسّام، اليوم الأحد، مشاهد من التحام مجاهديها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف آلياته في مخيم البريج وسط قطاع غزة

وأظهرت المشاهد تمكّن مجاهدي القسام من تفجير دبابات وآلية "نمر" من مسافة قريبة جدًا.

كما أعلنت "كتائب القسام"، إسقاط مروحية إسرائيلية من طراز " أباتشي " جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وقالت "القسام" في بيان لها عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام وكتائب المجاهدين تستهدفان طائرة "أباتشي" صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، بصاروخ "سام 7".
وجاء في بيان آخر لـ"كتائب القسام": "مجاهدو القسام يستهدفون قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة".

وجاء في بيان لاحق: "كتائب القسام تستهدف 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105".

كما أعلنت عن دك 3 تجمات لآليات وجنود الاحتلال في مدينة خانيونس بقذائف الهاون، واستهداف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شمال المدينة جنوب قطاع غزة.

#غزة

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