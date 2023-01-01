  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الدفاع البريطاني: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تضاعفت

الأحد 31 ديسمبر 2023 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع البريطاني: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تضاعفت



لندن/سما/

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الأحد، إن هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر وما حوله تضاعفت 5 مرات خلال الشهرين الأخيرين.


وأكد وزير الدفاع البريطاني الجديد، أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تضر بالتجارة العالمية ويجب أن تتوقف.

يأتي ذلك، عقب هجوم شنته 3 زوارق على سفينة، على بعد 60 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الحديدة اليمني.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن سفينة حاويات تابعة لميرسك أطلقت نداء استغاثة ثانيا بتعرضها لهجوم من زوارق الحوثيين، مشيرة إلى أن مروحيات أمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس وأغرقت 3 زوارق وقتلت طواقمها.

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، قد أعلنت بوقت سابق الأحد، أن الولايات المتحدة أسقطت صاروخين باليستيين أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

 وتواصل جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية، شن هجمات ضد سفن إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، في إطار دعمها لغزة.

الأكثر قراءة اليوم

القسام" تعلن لأول مرة قنص جندي ببندقية "M99": وصول أسلحة صينية لغزة يثير تساؤلات لدى الاحتلال

استشهاد القيادي بالقسام عبد الفتاح معالي إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة

"القسام" تنشر مشاهد مثيرة لحرق وتدمير آليات إسرائيلية بخانيونس

فيديو: "كتائب أبو علي مصطفى" تعلن مقتل أسير لديها أثناء هجوم فاشل للجيش الإسرائيلي

تفاعل واسع مع فيديو لمقاوم يده مبتورة ويطلق القذائف على الاحتلال بغزة

نتنياهو: حرب غزة ستستمر عدة أشهر ومحور "فيلادلفيا" يجب أن يكون تحت سيطرتنا

شاهد: ليبرمان يدعو إلى هدم محور "فيلادلفيا" لدفع الغزّيـّين إلى سيناء

الأخبار الرئيسية

20231231025606

اعتقال مستوطن سرق أسلحة وذخائر وانتحل شخصية مقاتل شارك بالحرب على غزة لشهر ونصف

غزة

وزير إسرائيلي: "نريد الانفصال عن غزة واستمرار سيطرتنا الأمنية"

الصواريخ

جيش الاحتلال: لا يمكن خفض إطلاق الصواريخ من غزة إلى الصفر

مرض جلدي جديد وغامض يفتك بعشرات الجنود الإسرائيليين على حدود قطاع غزة..

إسرائيل تبحث لأول مرة عودة مئات الآلاف من سكان شمال غزة إلى مناطقهم بعد انتهاء مرحلة “القتال العنيف”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية