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"الأغذية العالمي" يقترح حلا لمجاعة تتربص بالمدنيين في قطاع غزة

الأحد 31 ديسمبر 2023 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأغذية العالمي" يقترح حلا لمجاعة تتربص بالمدنيين في قطاع غزة



غزة/سما/

حذر برنامج الأغذية العالمي من سباق يجري مع الزمن ويتجلى في خطر الانهيار الكامل لأبسط الخدمات الأساسية في قطاع غزة ناهيك عن المجاعة التي تتهدد حياة المواطنين هناك.

وكتب "البرنامج" في حسابه على موقع "إكس": "بينما يبدأ العد التنازلي للعام الجديد، نتسابق مع الزمن لتجنب الانهيار الكامل لأبسط الخدمات الأساسية والمجاعة للملايين في قطاع غزة".


وأكد أنه لا يمكن إنهاء هذا الأمر إلا عبر وقف إطلاق نار طويل الأمد، ووصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.

وفي السياق ذاته، أكدت الخارجية الفلسطينية قبل أيام أن المجاعة التي يعانيها قطاع غزة تعتبر سياسة إسرائيلية تهدف للتجويع المتعمد واستكمال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وصدرت مؤخرا العديد من التقارير الأممية عن مختلف الجهات الدولية المختصة بقضية الغذاء والتغذية وحقوق الإنسان وجميعها أقرت أن المواطنين في قطاع غزة يعانون نقصا عاما وحادا في الغذاء، وانتشار الجوع على نطاق واسع بين الأسر الفلسطينية التي تمضي أياما كاملة دون الحصول على أي طعام.

وبينت أن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يتضورون جوعا، وأن 4 من كل 5 جائعين في العالم يتواجدون في قطاع غزة. والأنكى من ذلك أن 95% من أطفال قطاع غزة لا يتوفر لهم الحليب والمواد الغذائية ويعانون من سوء التغذية.

وهذا كله يأتي في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية.

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